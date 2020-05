Suzan & Freek kijken optredens terug: ‘Hoe vet eigenlijk, dat we daar hebben gestaan’

Johan Derksen start eigen radiostati­on: Grolloo Radio

30 april Johan Derksen (71) start zijn eigen internet radiostation. Grolloo Radio zal morgen vanaf twaalf uur ’s middags in de lucht zijn. ,,De echte muziek wordt niet meer gedraaid op de radiostations. Dit is 24 uur per dag country, blues, rock-’n-roll, soul en nostalgische muziek”, zegt Derksen.