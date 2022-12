Suzan & Freek krijgen eigen documentaire op Netflix: ‘Kunnen niet wachten’

Populaire musical The Bodyguard keert voor zes maanden terug in Beatrix Theater

Musical The Bodyguard keert volgend jaar terug in het Beatrix Theater in Utrecht. De succesmusical, met hits van Whitney Houston, volgt daarmee TINA - De Tina Turner Musical op. De kaartverkoop begint vandaag, de musical is vanaf 24 maart te zien.

