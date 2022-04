Suzan & Freek zorgen voor tranen in Vlaamse Beste Zangers: ‘Wat een engelenstem’

Nederlandse Beste Zangers krijgt nieuw seizoen

Ook het Nederlandse muziekprogramma Beste Zangers krijgt een tweede seizoen, dat als vanouds in het buitenland wordt opgenomen. Presentator Jan Smit bevestigde dat dinsdagochtend in het radioprogramma Ekdom in de Morgen op Radio 10.



,,Ja, er komt een nieuw seizoen! Sterker nog: wij gaan op hele korte termijn met de hele club op pad. En dat is dit jaar weer in het buitenland”, vertelde Smit. Vanwege de pandemie werd het programma in 2021 in Nederland opgenomen. Normaal gebeurde dat op Ibiza. ,,Landgraaf was ontzettend mooi, maar wat je merkt is dat als je met z’n allen weg bent op een locatie in het buitenland je meer weg bent van de sleur. Dan krijg je andere gesprekken, dan krijg je een andere band zo’n hele week met artiesten onder elkaar. Als je daar dan in Landgraaf zit dan heb je wel ongeveer de sfeer, maar net niet helemaal.”