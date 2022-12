Suzanne Schulting geniet van zon in ‘haar’ kleur en RTL Nieuws-gezichten springen uit de band

Update Top Gear-presenta­tor in het ziekenhuis na ongeluk tijdens opnames

Presentator Andrew ‘Freddie’ Flintoff is vandaag tijdens opnames van het Britse autoprogramma Top Gear gewond geraakt. Op de testbaan van het tv-programma raakte hij betrokken bij een ongeluk, meldt de BBC. Het is niet bekendgemaakt of Flintoff zelf achter het stuur zat.

14 december