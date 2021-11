Sven Kockelmann begint morgen aan Sven op 1

Update Na Hallmark stopt weer een bedrijf de samenwer­king met de Meilandjes

Emma Matras heeft de samenwerking met Maxime Meiland per direct stopgezet. Dat laat het bedrijf weten in een statement op Instagram. Ze hebben de dochter van Erica Meiland de kans gegeven om afstand te nemen van de opmerkingen van haar moeder over mensen met een hoofddoek. Maxime heeft daar tot nog toe geen gehoor aan gegeven en daarom stopt het matrassenmerk nu de samenwerking.

