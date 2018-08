Sylvia Geersen is weer gelukkig in de liefde

In mei liet Sylvia nog weten gestalkt te worden door haar ex-man Rogelio Castro Martinez. Geersen trouwde in januari 2016 met Rogelio, elf dagen nadat de twee elkaar in Mexico ontmoetten nadat ze contact hadden gehad via sociale media. Het sprookje spatte uiteen toen het model erachter kwam dat hij een pathologische leugenaar bleek. In mei 2017 was de maat vol en vroeg Sylvia de scheiding aan. Geersen pakte haar leven in Nederland weer op, maar Rogelio had daar moeite mee.