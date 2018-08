Sylvia Hoeks: ik heb veel gehad aan groepstherapie

André terug op de bühne na een maand rust: Blij dat ik genokt ben

17:06 André Hazes is terug van weggeweest. De zanger kondigde precies een maand geleden aan een pauze in te lassen omdat hij oververmoeid was. Inmiddels is hij zodanig opgeknapt, dat hij vandaag weer te bewonderen is op het podium. ,,Blij dat we even genokt zijn. Heb er zin in!", laat hij enthousiast weten.