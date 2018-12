Sylvie aan de grond zonder meubels en Nicolette houdt nog van Dennis

Video Monica Geuze denkt niet aan carrières­witch na eerste filmrol: ‘Voor mij niet weggelegd’

13:54 Ze heeft haar eerste filmrolletje te pakken, maar vlogster Monica Geuze ziet een carrièreswitch naar de acteerwereld nog niet voor zich. ,,Ik vind het heel leuk om te doen", zei ze deze week op de set van Wat is dan liefde, de romantische komedie die volgend jaar december in de bioscopen draait. ,,Maar het is niet dat ik vroeger dacht: ik wil later heel graag in een film spelen.”