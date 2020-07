Sylvie en Rafael geven zeven jaar na scheiding dubbelinterview: ‘Voelt goed’

Hoewel Sylvie en Rafael vriendschappelijk met elkaar omgaan, zijn de twee na hun relatiebreuk niet meer samengekomen voor een gelegenheid als deze. Het voelt volgens de blondine dan ook goed om weer samen aan een tafel te zitten en een interview te geven. In de video die Bild deelt is de te zien dat de voormalig voetballer daarmee instemt. ,,Absoluut. Zo zou het ook moeten zijn”, reageert Rafael, die gelijk vertelt dat hij eigenlijk helemaal niet van dubbelinterviews houdt. ,,Maar nu hebben we een leuke reden”, onthullen de twee.



Wat die reden precies is, is vooralsnog niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met het huwelijk van Sylvie. Zij stapt in augustus in het huwelijksbootje met kunstenaar Niclas Castello. Het interview verschijnt later vanavond online,



Sylvie en Rafael gingen in 2013 uit elkaar. De twee kregen samen een zoontje: Damian. Het huwelijk tussen de twee eindigde met een bittere nasmaak: Rafael kreeg een relatie met Sylvies beste vriendin, Sabia Boulahrouz. Inmiddels is Rafael gelukkig met handbalster Estavana Polman.