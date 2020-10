Sylvie heeft nieuw motto en Trijntje blijkt ‘kerstfetisjist’ te zijn

Rel om mondkapjes op set Mission: Impossible 7 in Rome

9 oktober Hoewel de opnames van Mission: Impossible 7 in Rome momenteel in volle gang zijn, is er gedoe op de set vanwege de coronamaatregelen. Zo zou niet iedereen zich houden aan het verplicht dragen van een mondkapje en dat heeft voor irritatie en vertraging gezorgd. Dit meldt the Sun.