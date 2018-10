Sylvie hoopt nieuwe liefde in VS te vinden: 'Hier is het verloren zaak'

Meis, zo benadrukt ze in haar column in glossy Grazia, vindt het geen enkel probleem om weer even als alleenstaande 'carrièrevrouw' door het leven te gaan. Sterker nog: ,,Ik ben wild, vrij en daar houd ik van.'' Tussen alle zakelijke bedrijven door en de zorg voor haar zoon Damián (12), blijft de blondine speuren naar een man waarvan ze hoopt dat het haar tweede grote liefde zal worden. Haar ex-man Rafael van der Vaart beschouwt ze in dat geval als eerste.



Ze ergert zich enigszins aan negatieve reacties die ze krijgt als ze weer eens is gaan daten. ,,Voordat ik zelf heb kunnen ontdekken wat voor vlees ik in de kuip heb, en misschien inmiddels ben afgehaakt, vraagt iedereen zich bij mijn date alweer af: is dit de ware? Dat is een druk die ik niet wil leggen op een man die ik pas heb ontmoet. Voor mij persoonlijk hoeft het ook niet meteen mister Right te zijn.''



Ze vervolgt, voor haar doen behoorlijk openhartig: ,,Ik ben veertig, single en heb dates, maar dat betekent niet dat ik direct in een vaste relatie stap en me meteen bind. Zelfs de mannen die ik ontmoet vinden dat vaak raar, omdat ze gewend zijn dat vrouwen vertroeteld en verzorgd willen worden. Dat heb ik niet. Ik verzorg mezelf wel. Mannen kunnen een vrouw hier en een scharrel daar hebben, maar bij vrouwen wordt daar toch anders tegenaan gekeken.''