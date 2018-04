Sylvie is niet te temmen en Rick Brandsteder zielsgelukkig met Roosje

Nicolette van Dam heeft haar man Bas onderworpen aan allerlei huis-tuin-en keukenmaniertjes om hem van zijn hooikoorts af te helpen.

Angstige momenten voor Tatjana Simic, die regelmatig heen en weer vliegt tussen Nederland en haar woonplaats Monaco. Het noodweer barstte los net nadat het vliegtuig met 'Kees uit Flodder' opsteeg. Gelukkig sprak de rondborstige blondine, die een relatie heeft met de vermogende ondernemer Lex van Hessen, al snel van kalmer weer.

Vrouwenverslindster Rick Brandsteder is sinds een halfjaar zielsgelukkig met Roosje, de dochter van voormalig presentator Bert Kuizenga. De blondine, die graag plaatjes draait onder de artiestennaam dj Mia More, is inmiddels bij Rick ingetrokken.

Zó gelukkig dat ik met deze twee mag samenwonen!! 🕺🏻💃🐶 Een foto die is geplaatst door null (@rick_brandsteder) op 12 Apr 2018 om 5:05 PDT

Zangeres Maan de Steenwinkel sprak gisteren al van een spannend uitje, vandaag wordt duidelijk dat de knappe brunette in het vliegtuig is gestapt naar Los Angeles. ,,Voor het eerst in mijn leven'', kirt ze vanuit haar vliegtuigstoel. Of het een privé- of zakenreisje betreft, zegt ze niet.

Thanks for all the birthday wishes 💌🎂 I had the best (birth)day ever❣️#thankyou #happy #iloveyouguys Een foto die is geplaatst door null (@djmiamore) op 22 Mar 2018 om 2:06 PDT

Model Loiza Lamers pakte vandaag de tram in een strakke bodysuit, bezaaid met glitters.

Less bitter more glitter! ✨ Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 12 Apr 2018 om 6:38 PDT

Sophie de Buisonjé voert haar yogasessies het liefst thuis uit, in haar spiksplinternieuwe woning met visgraatparket. Zo kan dochtertje Cela-Lynn met mama meedoen, of haar afleiden.

Kind of family yoga #yogaeverywhere #daughtersoundslikecat Een foto die is geplaatst door null (@sophiedbuisonje) op 12 Apr 2018 om 5:52 PDT

Heleen van Royen en haar lover Bart vieren hun sterke liefde met het opsteken van een dikke sigaar ergens in de natuur.

Vijf jaar samen! ❤️ #stronglove #fiveyears Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 11 Apr 2018 om 21:06 PDT

Actrice Gabi Blaaser is niet uit de sportschool te slaan en zit, naar eigen zeggen, totaal onder het zweet.

Als ik er zo uitzie na het sporten, dan heb ik hard gewerkt. Het zweet staat overal😅 Een foto die is geplaatst door null (@gabiblaaser) op 12 Apr 2018 om 2:19 PDT

Presentatrice Anouk Smulders, de vrouw van fotograaf Edwin Smulders, glimt van trots nu haar ouders 51 jaar getrouwd zijn. Hun liefdesgeheim: ze zorgen echt voor elkaar.

Ik ben zo trots op mijn ouders! 51 jaar getrouwd vandaag. Zo mooi om te zien dat ze echt voor elkaar zorgen. #doordikendun #onvoorwaardelijkeliefde Een foto die is geplaatst door null (@anoukmsmulders) op 11 Apr 2018 om 23:44 PDT

Arie Boomsma steekt vanuit 'Bloesem' iedereen met hooikoorts een hart onder de riem.

Hang in there hooikoorts heroes! Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 11 Apr 2018 om 23:03 PDT

Jan Smits megahit Ik zing dit lied voor jou alleen kwam 21 jaar geleden vanuit het niets binnen op nummer 1. Hoe de Volendamse zanger dat vindt? ,,Het blijft bijzonder''.

Het blijft bijzonder... ☺️ Vandaag -21 jaar geleden- kwam ik als eerste Nederlandse artiest ooit, vanuit het niets op nummer 1 binnen in de Top 40! #IkZingDitLiedVoorJouAlleen Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 12 Apr 2018 om 1:48 PDT

Iris Kroes en haar harp zijn vijf jaar na The Voice of Holland nog steeds onafscheidelijk. Op een throwback dat ze in een serre van een kasteel speelde, is ze extra trots.

Performing at beautiful wedding in a beautiful castle #Engelenburg @kasteelengelenburg #TBT #throwbackthursday Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2018 om 0:30 PDT

Topmodel Kim Feenstra pakt haar moment op een supersnel jacht.

@k2im ❤️ Goodmorning....... love from here! Een foto die is geplaatst door null (@kimfeenstra_) op 12 Apr 2018 om 0:04 PDT

Het dochtertje van rapper Yes-R, Céline Roshdy, maakt zich als 2-jarige alvast op voor de Stiletto Run.

Voor al mijn vrouwelijke volgers..mijn kleine prinses deed het vandaag even voor 😜👠 #stilettorun Een foto die is geplaatst door null (@yesr) op 11 Apr 2018 om 13:06 PDT

Uptown girl Sylvie Meis is de hele week al in de '40 and fabulous'-sferen nu haar verjaardag eraan komt. Vandaag kronkelt ze onder het motto 'the lean and hungry type' op een spiegelglad podium in een wel heel strakke strapless jurk. Natuurlijk zorgde La Meis' beste Duitse vriendin Serena Goldenbaum voor toepasselijke make-up.

She‘ll only come out at night, the lean and hungry type...watch out! #40andfabulous #glam #glitter #beastinherheart #sylviesbirthdayweek Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 12 Apr 2018 om 10:14 PDT

#sylviesbirthdayweek #1nightleft #itsacelebration #40andfabulous #💫 Hair and Make Up @serenagoldenbaum Pics @michaelgoldenbaum Video @escape_filmproduktion Styling @jakobschaefer_style Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 12 Apr 2018 om 10:17 PDT

Uptown Girl...do you want that glow for your skin too? My partner @regulatbeauty is giving away 3 Boxes of their beauty drink. Just comment below why you should be the lucky one. The winners will be announced by my team tomorrow 💫🎀 #sylviesbirthdayweek #40andfabulous #win #itsacelebration #✨ Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 12 Apr 2018 om 1:02 PDT

Monique Westenberg, de vriendin van zanger André Hazes, heeft zich neergelegd bij het feit dat ze het bikinilijf niet gaat bereiken waar ze van droomt. Dan maar een dikkig beertje zijn, concludeert ze bij een filmpje van een dansende Winnie de Poeh.