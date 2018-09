Sylvie Meis: Ex-vriendinnen hebben mij intens gekwetst

Meis liet gisteren tijdens het Dream Ball in Berlijn - een gala om geld in te zamelen voor kankerpatiënten - al geen spaan heel van Boulahrouz en Haoud. Voor de camera van de Duitse zender Sat.1 benadrukte ze de dames hoe dan ook aan te zullen klagen. Ook zender Prosieben, die Boulahrouz een podium gaf om haar verhaal over Meis te verspreiden, wordt gedagvaard.

Vandaag reageerde een tot op het bot getergde Meis ook kort bij RTL Boulevard. ,,Iedereen kan zich voorstellen hoe intens gekwetst ik ben en me voel. En hoe gekwetst mijn familie is. Het ondenkbare is eigenlijk gebeurd. Er is zo'n immense grens overschreden en er is zo veel intense slechtheid getoond door bepaalde mensen. Ik kan nu alleen maar mezelf weer oprapen en het verdriet proberen te verwerken en mijn team van advocaten het laten oplossen'', aldus de in het Duitse Hamburg wonende Meis.

Sylvie Meis hoopt, terwijl juristen aan de slag gaan met de kwaadsprekerij, zo goed en kwaad als het kan weer door te gaan met haar leven. ,,Ik wil gewoon genieten. Ik heb hard gevochten om überhaupt te leven. Ik ben zo dankbaar dat ik gezond mag zijn."

Mochten Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud worden veroordeeld tot een schadeclaim, dan wordt dat geld volgens Sylvie gestort op de rekening van DKMS Life. Meis is beschermvrouw van die Duitse organisatie die vrouwen tijdens chemotherapie met cursussen steunt, opdat ze zich wat beter voelen. ,,Dan komt er nog iets moois voort uit deze slechtheid.''

Sabia deed haar uitspraken een paar weken geleden in de Duitse realityshow Global Gladiators. ,,Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, zei ze. Ze noemde geen namen, maar Duitse media zijn ervan overtuigd dat ze doelt op Sylvie Meis. Meis, bij wie in 2009 borstkanker werd geconstateerd, liet vervolgens aan Bild weten 'oneindig boos en verdrietig' te zijn dat haar kankerdiagnose openlijk in twijfel wordt getrokken. ,,De tijd van mijn ziekte was verreweg het ergste wat me tot nu toe is overkomen.''

Medicatie

Een andere voormalige vriendin van Meis, Touriya Haoud, sprak korte tijd later ook met bedekte bewoordingen haar twijfels uit over Sylvies ziekte. ,,Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen'', stelde Haoud (40) in het Duitse roddelblad Closer.

Sylvie Meis onderging in 2009 een borstsparende operatie en kreeg preventieve chemotherapie, waardoor ze langere tijd kaal was. Ze pakte de draad van haar tv-werk in Duitsland weer snel op en verscheen met kort haar op de buis. Wel bleef ze langere tijd moe. ,,Iedereen die kanker heeft gehad, weet dat je lichaam veel tijd nodig heeft om te herstellen'', vertelde ze destijds aan deze site.

Controle

Na de succesvolle behandelingen moest de ex-vrouw van voetballer Rafael van der Vaart zich in eerste instantie iedere drie maanden laten controleren. Drie jaar na de noodzakelijke ingreep: ,,Gelukkig zijn de uitslagen van bloedonderzoek en scans nog steeds goed. De frequentie van de onderzoeken is inmiddels lager geworden. Nu ga ik eens per half jaar op controle.''

Ze wil zich ook de komende jaren op gezette tijden laten controleren. ,,Wie ooit borstkanker had, weet hoe ontzettend belangrijk dat is.''

Aan de zender Sat.1 vertelde Meis gisteren dat ze nog altijd medicatie gebruikt. ,,Ik neem nog steeds elke dag een Tamoxifen-tablet. Hormoontherapie is nodig, omdat mijn kanker hormoongevoelig was.''

Tamoxifen remt de groei van oestrogeengevoelige tumoren. Het heeft als bijwerking dat vrouwen kunstmatig in de overgang komen. Of Meis daar last van heeft, is onduidelijk.

