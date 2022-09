Sylvie tut zich op en B&B Vol Liefde-Martijn gaat uit zijn dak

Interview Ilse DeLange over haar jeugd en de liefde: ‘Bart en ik leven ons leven met grillen en spontani­teit'

Ze heeft een huis in Nashville, werkt veel in Duitsland, maar volgende week is Ilse DeLange (45) weer thuis op haar eigen festival Tuckerville. Een gesprek met ons weekendmagazine Mezza over haar afkomst, familie, haar nieuwe album en haar eigen platenlabel.

17:21