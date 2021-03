Sylvie verliest de controle over haar leven en Monique heeft ‘n coronadip

Explosief gevonden in straat Ali B: ‘We zijn geëvacu­eerd’

13:40 Het was flink schrikken voor Ali B en zijn gezin: er is vanmiddag een explosief aangetroffen in de straat waar de rapper woont. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het verdachte pakketje inmiddels verwijderd. ,,Uit voorzorg is iedereen in de straat geëvacueerd”, laat Ali’s vrouw weten aan deze site.