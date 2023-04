SZA op 1 juni naar Ziggo Dome met haar SOS Tour

John Williams in shock in Help, mijn man is klusser: ‘Hij leeft als een soort zwerver’

John Williams heeft al veel gezien, maar zelfs hij stond in de slotaflevering van het zestiende seizoen van Help, mijn man is klusser! maandagavond perplex. De presentator schoot de 26-jarige Mark te hulp, die twee jaar geleden een woning kocht maar nog altijd in een bouwval woont. ,,Je ligt onder glaswol man. Dit is gewoon fucking ongezond, dit moet je jezelf toch niet aandoen?”