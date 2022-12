Tafelgast blokkeert door opmerking Gordon bij Op1 en vertrekt: ‘Had graag gevat gereageerd’

met videoDe comeback van Gordon op de Nederlandse televisie is niet in stilte voorbijgegaan. De 54-jarige entertainer was gisteravond te gast bij Op1 om zijn nieuwe SBS 6-programma's te pluggen. Halverwege het gesprek, dat toen vooral over de mensenrechten in Dubai en Qatar ging, besloot andere gast Fleur Jongepier op te stappen. ,,De opmerking van Gordon viel verkeerd.”

Gordon is anderhalf jaar geleden naar Dubai geëmigreerd in de Verenigde Arabische Emiraten en werd daarom in de talkshow gevraagd naar de mensenrechten in de oliestaten. Daar is veel om te doen vanwege het WK dat nu in Qatar wordt gehouden. De SBS 6-presentator reageerde: ,,Om heel eerlijk te zijn vind ik het een beetje overtrokken allemaal.”



Hij heeft het over het ‘belerende vingertje van Nederlanders naar Qatar'. ,,Terwijl we verantwoordelijk zijn voor de slavernij 150 jaar geleden. We moeten onze excuses aanbieden over een tijdje, wat misschien helemaal terecht is, maar dan denk ik: laten we gewoon eerst even naar onszelf kijken voordat we dat soort dingen gaan roepen.”

We moeten niet zo zeuren, vindt Gordon. ,,We zijn allemaal zo woke met z’n allen. Hou erover op! Ik bedoel: we moeten er niet onze ogen voor sluiten, maar laten we het over leuke dingen hebben. Over mijn programma.”

Als presentatoren Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink vervolgens het onderwerp willen brengen op zijn vertrek van Instagram, verlaat Fleur Jongepier de tafel. De filosoof had eerder aan tafel gesproken over haar vertrek bij de Radboud Universiteit in Nijmegen vanwege grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik vertrek", zegt ze nog voordat ze de studio verlaat.

Gordon reageert verbouwereerd. ,,Wat heb ik verkeerd gezegd? Het is livetelevisie, jongens, kom op, let’s go.” Om daarna aan te vullen: ,,Ik heb geen idee wat die vrouw bezielt, maar het ging niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, dus..”

De EO laat in een reactie weten dat er na afloop met Jongepier is gesproken. Ze gaf aan te blokkeren tijdens het gesprek met Gordon. ,,Nadat ze een heftig verhaal had verteld over grensoverschrijdend gedrag, viel de opmerking van Gordon over ‘niet te woke zijn’ verkeerd. Ze had graag gevat willen reageren, maar dat lukte niet. We vinden het vervelend dat dit zo gelopen is, maar we hebben na afloop nog goed met elkaar gesproken”, laat een zegsvrouw van de omroep weten.



Tijdens de nazit vond er geen gesprek tussen Jongepier en Gordon plaats. Of de twee later nog hebben gesproken, is onduidelijk.

