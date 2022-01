Talentscout Basja Chanowski wil professionele aanpak: ‘Kandidaten waarschuwen en wapenen’

RTL-directeur Peter van der Vorst: ‘Talpa had ons moeten inlichten’

Hoe beleefde RTL de eerste week na het opschorten van The Voice? In gesprek met directeur Content Peter van der Vorst over vertrouwen, gedragsregels en de fusie met Talpa Network. ,,Jeroen Rietbergen was bij ons op staande voet ontslagen.’’

