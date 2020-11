Talkshow Gordon en Patty Brard voorlopig niet op de buis

Ondanks geruchten in de media is aan dit besluit nog niets veranderd, laat Talpa weten aan het ANP. ,,SBS volgt de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Ten gevolge hiervan is het studioprogramma Gordon & Patty voorlopig uitgesteld. Zodra er meer over het programma te melden is, dan komen wij daar vanuit SBS6 op terug.”



Gordon liet in het voorjaar weten kapot te zijn van het besluit dat de talkshow moest worden uitgesteld. Volgens de SBS-coryfee moest het een kruising worden tussen Dr Phil en Catherine. Eerder gingen Patty en Gordon in een programma op zoek naar de eeuwige jeugd.