Talkshow Khalid & Sophie gaat door tot april 2023

Het praatprogramma zal dit najaar even plaatsmaken voor het WK voetbal in Qatar. Dat toernooi begint op 20 november en duurt tot en met 18 december. Een woordvoerder van het programma bevestigt het nieuws dat Khalid & Sophie tot het volgende voorjaar doorgaan. ,,We zijn verheugd dat de NPO, net als BNNVara, vertrouwen heeft in het programma, en dat we inderdaad een lang seizoen gaan maken. Dat betekent dat we met Khalid & Sophie ook vanaf januari tot april weer te zien zijn.”