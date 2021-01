Talkshowgasten uitgezonderd van avondklok, Jinek en Op1 gaan door

,,De uitzondering is er speciaal voor de heer Diederik Gommers, zodat hij naar de talkshows kan”, grapte Rutte in eerste instantie, verwijzend naar de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care, die sinds het begin van de coronacrisis vaste gast is in talkshows.



Daarna, serieus: ,,Programma’s als Nieuwsuur, Op1, Jinek en Hart van Nederland zijn ontzettend belangrijk voor de informatieoverdracht’’, lichtte hij toe. ,,Dat merk je ook aan de stijgende oplages van kranten en kijkcijfers die stijgen. Mensen zijn heel erg bezig met wat gebeurt er allemaal, wat zijn de maatregelen en wat zijn de discussies daarover? Dat is ontzettend belangrijk en ontzettend waardevol.”