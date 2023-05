Talpa verliest rechtszaak om startprijzen radioveiling

In de rechtszaak tegen minister Adriaansens (Economische Zaken) betoogde Talpa Network dat de startprijzen van de radioveiling te hoog zouden zijn. Zo zou de veiling voor kavel 6, waarop momenteel Radio 538 uitzendt, starten op 15.241.000 euro. Alleen voor de twee geclausuleerde kavels waarop nu BNR en 100%NL uitzenden, zou de veiling op 0 euro starten. Talpa Network, met onder meer de radiozenders Radio 10, Radio538 en SkyRadio, verzocht de rechtbank de startprijzen van de veiling voor de ongeclausuleerde kavels vast te stellen op 1.500.000 euro of op twintig procent van het door onderzoeksbureau SEO voor de minister vastgestelde bedrag.

In de rechtszaak stelde de minister dat de startprijzen voor de veiling drie doelen hebben. Ten eerste wil de minister niet-serieuze bieders weren die bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de veiling uit speculatie-overwegingen of om de prijs op te drijven. Ten tweede dienen deze startprijzen bij te dragen aan een sneller verloop van de veiling. Ten derde wil de minister ‘collusie’ tegengaan. Collusie zijn verboden afspraken tussen deelnemers aan de veiling om zo goedkoop mogelijk radiovergunningen in de veiling te krijgen.

Toekomstbestendig

Zoals bekend wordt komende zomer voor het eerst in twintig jaar een veiling gehouden waarin het draait om de verdeling van landelijke FM-frequenties waarop commerciële radiostations mogen uitzenden. De huidige vergunningen lopen tot 31 augustus 2023. ,,Door deze zomer te veilen, hebben we straks weer een toekomstbestendige radiomarkt waarin ook nieuwkomers een kans krijgen’’, verklaarde minister Micky Adriaansens eerder al. De nieuwe verdeling loopt vervolgens tot 2035.

Luisteraars kunnen op dit moment afstemmen op Radio 538, Radio Veronica, Qmusic, Radio 10, Sky Radio, 100% NL, Slam!, Sublime en BNR Nieuwsradio. De vraag is welke commerciële radiostations straks te horen zullen zijn op de negen FM-frequenties. Mediahuis, het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf, maakte eerder dit jaar bekend Radio Veronica over te nemen van Talpa. Ook neemt de organisatie radiozenders 100% NL, Slam! en Sunlite over van RadioCorp. Talpa had onder de nieuwe regels meer zenders in huis dan ze kwijt konden op de FM-band en voelde zich dus gedwongen er eentje af te stoten. Dat maakte de toekomst voor Sander Lantinga die zowel een programma maakt bij Veronica als Radio 538 (samen met Coen Swijnenberg), even onduidelijk, maar Talpa liet weten dat hij bij beide zenders actief blijft: ,,De verkoop van Radio Veronica aan Mediahuis heeft geen invloed op Sanders programma op Radio 538. Daarnaast heeft Sander een meerjarig contract bij Veronica en zal daar dus niet uit de programmering verdwijnen.’’



Voor de veilig hebben zich behalve Mediahuis (Slam!, 100% NL en Sublime), Talpa Network (Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Veronica) en DPG Media (Qmusic) ook Kink! aangemeld.

Volledig scherm Sander Lantinga en Coen Swijnenberg presenteren het middagprogramma Coen en Sander Show op Radio 538. © Brunopress/Patrick van Emst



