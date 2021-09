Talpa zet vol in op Johan Derksen: 72-jarige analist ziet dagelijkse talkshow wel zitten

Het gepraat over voetbal begint Derksen tegen te staan en daarom stopt hij aan het einde van dit seizoen met Veronica Inside. Eerder hield hij al de deur open voor een dagelijkse talkshow, maar die gesprekken liepen stuk. Derksen zag het zelf wel zitten, maar kompanen Wilfred Genee en René van der Gijp haakten af. Na het succes van De Oranjezomer, het dagelijkse praatprogramma op SBS 6 dat uiteindelijk rond de 800.000 kijkers scoorden, zijn de Talpa-bazen toch weer enthousiast geworden.



Het is hen er dus ook alles aan gelegen om Derksen binnenboord te houden bij de zender. Er werden nieuwe gesprekken opgestart voor een dagelijks programma, waarvan het tijdstip op dit moment nog onduidelijk is. De Oranjezomer werd rond 21.30 uur uitgezonden, maar op dit moment scoort Johnny de Mol in de vooravond matige kijkcijfers. Mogelijk dat daar een plek vrijkomt medio 2022 als de nieuwe talkshow moet beginnen.



Derksen ziet het wel zitten. Groot kantelpunt in de plannen van Talpa is of ze Wilfred Genee mee krijgen. De presentator doet op dit moment een ochtendshow bij Radio Veronica en is daar erg blij mee. Mocht hij ook elke avond een talkshow gaan presenteren, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk moeten stoppen met dat programma.