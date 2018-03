'Tassencollectie Kylie Jenner is miljoen waard'

Vrij­ge­zel­len­feest eindigt in vliegtuigcrash, vriendin Yolanthe verongelukt

1:50 Een groep Turkse vriendinnen die naar Dubai was gevlogen voor een vrijgezellenfeest is met hun privétoestel neergestort in het zuidwesten van Iran. Niemand overleefde het ongeluk. Een van de slachtoffers was een goede vriendin van Yolanthe Sneijder-Cabau.