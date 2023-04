Tatta overleeft aanslag in eerste beelden nieuwe film Mocro Maffia

Na de heftige aanvaring van Tatta met Paus (Achmed Akkabi) en de mislukte ontvoering van Paus’ zus Samira (Zineb Fallouk), wil hij zo snel en ver mogelijk vluchten met de buit die zijn criminele leven hem tot nu toe heeft opgebracht. Maar nog voordat Tatta er met zijn gezin vandoor kan gaan, gaat bij een aanslag alles - inclusief hun geld - in vlammen op. Met zijn rug tegen de muur rest hem nog maar één optie: een rip op Paus. Tatta weet ook dat hij in zijn eentje geen kans maakt en met zo goed als geen andere opties besluit hij om de hulp van zijn oudere broer Otto (Mads Wittermans) in te schakelen. Lukt het Tatta om zich terug te vechten en wraak te nemen op Paus?

Kijkers trappen massaal in 1 aprilgrap Videoland over figurant-lijken: ‘Dus nu gaan we écht op zoek’

Mocro Maffia: Tatta is de tweede film spin-off van de populaire serie. Het eerste seizoen van Mocro Maffia verscheen in oktober 2018 en sloeg vanwege de on-Nederlandse hardheid in als een bom. Inmiddels is de serie in acht landen te zien, waaronder Frankrijk, Duitsland, Japan, Indonesië en België. Het derde seizoen won een Gouden Kalf voor Beste Serie, werd genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring en won in maart 2022 een #VideoAward voor Beste Video On Demand.