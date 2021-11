Tattoos mogen, roken liever niet: dit is het ‘keurslijf’ dat Julia zich als K3'tje zal aanmeten

Ze was nog maar een paar minuten officieel het nieuwe K3'tje, of Julia Boschman (19) gaf al de eerste interviews over haar nieuwe job. En ook de rest van de week werkt ze zich door een bomvolle planning. Voorganger Klaasje gaf eerder al toe dat ‘geleefd worden’ een van de redenen was dat ze uit de groep stapte. Maar hoe strak zit dat keurslijf van Studio 100 eigenlijk? Van 33 repetitiedagen voor de grote shows tot 10 halve dagen aan meet & greets, CEO van Studio 100 Anja van Mensel geeft tekst en uitleg: ,,Wie bij K3 zit, verdient goed.”