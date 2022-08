‘Taxi, laat die knutselaars jubelen!’

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson in drie thema’s: honger, held & hartzeer.

HONGER

Wil je Expeditie Robinson winnen? Word televisiekok! Sandra Ysbrandy deed het uitstekend in 2021, Hugo Kennis zegevierde zelfs in 2019. Natuurlijk, je moet (net als voor een appetijtelijk gerecht) van alles wat hebben: een beetje kracht, een scheutje sympathie en een vleugje tactiek. En als je dan ook nog lekker kunt koken, dan heb je de gunfactor en dus een voorsprong. Kortom: London Loy - wat een geweldige naam! -, met Don King-haar, Kapitein Iglo-baard en hoog knuffelbeergehalte, gaat ver komen. In tegenstelling tot, vermoed ik, Marion Pauw. ,,Meer bloem, nog meer bloem en nog veel meer bloem?” smeekte ze tijdens het koken. Ai, dat belooft niet veel goeds.

HELD

Heel even zorgde hij voor verwarring. Bij het zoeken naar de koker in de zandbak leek Iliass Ojja succes te hebben (,,Ja toch!”), om daarna te treuren (,,Oh nee”) maar vervolgens weer te jubelen: ,,Grapje, ik had wel.” Zó flauw, maar zo heerlijk flauw. Een beetje humor kan Expeditie Robinson wel gebruiken. In Mocro Maffia speelt Iliass Ojja de rol van Taxi, niet echt een lieverdje. Dat was hij ook niet in De Verraders van Videoland toen hij (ditmaal figuurlijk) net zo gemakkelijk een mes in het rug van de medekandidaten stak, maar wél won. Ik vroeg hem op de persdag of hij dat gelijknamige drankje (Taksi) ook kende.

Duh!



,,Tuurlijk. Ik kreeg zelfs pakjes opgestuurd”, zei hij. ,,Met soms mijn hoofd erop geplakt.” Iliass alias Taxi is nu al mijn favoriet: Laat die knutselaars niet voor niets aan het knippen en plakken zijn geweest.

HARTZEER

Veel te veel uitzendingen (twee per week), te veel kandidaten, te veel eilanden en te veel (povere) plottwisten en dan ook nog eens een editie in het koude Kroatië. Om te rillen was de laatste editie, de All Stars-reeks even niet meegerekend. Nu zijn we weer op een écht tropisch eiland en is het vooralsnog overzichtelijk. Het hartzeer zat ‘m in de eerste aflevering in het kiezen van de teams. Ik moest denken aan vroeger als we gingen voetballen op het schoolplein. Deden we aan ‘poten’. Twee jongens die stap voor stap naar elkaar toe liepen. Wie uitkwam op de bovenste schoen, mocht als eerste (de beste voetballer) kiezen. De jochies met de motoriek van een tot leven gewekt harnas werden dan als laatsten gekozen. Nu stonden daar Dennis Wilt (weerman) en Juultje Tieleman (influencer) heel sip te kijken. Als laatste gekozen, neem revanche! Ik hoop dat zij de finale halen.