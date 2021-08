Taylor Swift brengt eerbetoon aan Simone Biles

Nadat Biles zich eerder terugtrok bij verschillende onderdelen in het turnkampioenschap, verscheen ze wel op de balk en pakte daar de bronzen medaille. NBC pakt in Amerika flink uit met deze prestatie en Swift leidt dat stukje televisie in.

,,Wat willen wij van onze helden? Wat verwachten we van ze? Wat hebben we van ze nodig? Wat gebeurt er wanneer ze ons verrassen? Wanneer de hele wereld naar je kijkt, krijgt alles wat je doet een grotere betekenis. Dat kan een zware last zijn. Het kan een verandering zijn om alles te veranderen,” aldus Taylor.

Ze vervolgt: ,,Gedurende de week is Simones stem net zo aanwezig geweest als haar talent. Haar eerlijkheid is net zo mooi als de perfectie die zo lang haar signatuur is geweest. En weet je, dat is nog steeds zo. Ze is namelijk perfect menselijk. En daarom is het zo makkelijk om haar een held te noemen. Simone Biles is weer helemaal terug bij Team USA in Tokio.”

Biles was diep geroerd door Swifts woorden, zo liet ze via Twitter weten. ,,Ik moet hierom huilen, zo speciaal is het. Ik hou van je Taylor.” Waarop Swift antwoordde:,,Nee, ik moest huilen toen ik JOU zag. Ik voel me gezegend dat ik al die jaren naar je heb mogen kijken, maar afgelopen week was een lesje in emotionele intelligentie en veerkracht. Iedereen heeft van je geleerd, dank je wel.”

