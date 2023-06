Taylor Swift brengt gelauwerde tour naar Amsterdam, verkoop alleen via speciale site

Amerikaan­se rapper Big Pokey zakt plots in elkaar tijdens optreden en overlijdt

De Amerikaanse rapper Big Pokey is overleden nadat hij zaterdagavond tijdens een optreden in Texas in elkaar zakte op het podium. De rapper werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar hij niet veel later overleed. Hij werd 45 jaar. Over de doodsoorzaak is vooralsnog niets bekendgemaakt.