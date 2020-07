Taylor Swift komt onverwachts met nieuw album

Volgens de 30-jarige Swift zijn er veel plannen voor komende zomer niet doorgegaan, maar is het aankomende album gelukkig wel iets dat door kon gaan ook al had ze dat zelf ook niet gepland. ,,Vanavond release ik een geheel nieuw studioalbum met alle liedjes waarin ik mijn grillen, dromen, angsten, en mijmeringen in heb gestopt,” onthult de popster op Twitter. ,,Voor dit jaar had ik waarschijnlijk getwijfeld over wanneer ik dit album op de ‘perfecte tijd’ zou uitbrengen, maar deze tijden herinneren me eraan dat niks zeker is in het leven.”