Taylor Swift prijst Manchester na aanslag: Veerkracht is ongelooflijk

De Amerikaanse Shake It Off-zangeres gaf gisteravond het eerste van zes optredens in Engeland in het kader van haar Reputation-tournee. ,,Concerten horen te draaien om onschuld, vreugde en opwinding'', begon Swift haar toespraak halverwege de show. ,,En wat hier ruim een jaar geleden is gebeurd, was een poging die onschuld weg te nemen.''



Taylor prees de kracht die de stad heeft laten zien sinds de aanslag, waarbij 22 doden vielen. ,,Jullie hebben laten zien dat jullie niemand die slachtoffers gaan laten vergeten. Jullie hebben een ongelofelijke veerkracht - om te blijven dansen, om de onschuld en de vreugde te bewaren. Ik wilde gewoon zeggen, Manchester, het is een eer om voor jullie op te treden.''



Na haar toespraak bracht Swift een akoestische versie van haar nummer Dancing With Our Hands Tied ten gehore. Natuurlijk kwamen ook haar hits voorbij, zoals Bad Blood en Blank Space. Recensenten waren vrijwel unaniem lovend over het concert; het regende vandaag vier- en vijfsterrenrecensies in Britse media. De tour, waarmee Taylor vooralsnog niet naar Nederland komt, is ook commercieel gezien een succes. Alleen al de eerste vijf concerten brachten vorige maand zo'n 54 miljoen dollar in het laatje, meldt Billboard.