Taylor Swift ‘verandert levens’ chauffeurs met cheque van 100.000 dollar: ‘Veel meer dan normaal’

Zangeres Taylor Swift (33) heeft de levens van haar vrachtwagenchauffeurs veranderd door ze onlangs te belonen met een ‘bonus’ van 100.000 dollar (91.000 euro). Dat zegt de baas van het truckbedrijf in reactie op Swifts donatie aan haar crew van in totaal 50 miljoen euro. Bij elke cheque voor de chauffeurs deed de wereldster ook nog een handgeschreven briefje.

Je vrachtwagenchauffeurs verrassen met een bedankje van een ton, hoe doe je dat? Taylor Swift vaardigde haar vader Scott af. Die dook op bij een vergadering van vervoersbedrijf Shomotion. Tot verbijstering van het personeel gaf hij een speech om te vertellen dat zijn dochter het wel zo gepast vond om het truckpersoneel een bonus te geven.

Ze kregen allemaal een envelop met het bedrag erin. ,,De chauffeurs wilden niet onbeleefd zijn en kijken’’, zegt bedrijfseigenaar Michael Scherkenbach, die zelf niet meereed, bij CNN. Een van hen besloot toch te kijken en dacht dat er 1000 dollar stond. Een ander las 10.000 dollar. Pas de derde las het goed. ,,Die zei: ‘dit moet een grap zijn!’’’, aldus de baas. Shomotion is een van de twee truckbedrijven die Swift gebruikt, in totaal zouden bijna 50 mensen aan truckpersoneel 91.000 euro de man hebben gehad.

24 weken van huis

Het is gebruikelijk dat de crew een bonus krijgt. En Taylor was altijd al gul, zegt Scherkenbach, die met zijn bedrijf vaker voor haar werkte en onder meer het podium vervoert. Maar dit bedrag is ‘ongelofelijk’. ,,Normaal gesproken is het in het algemeen 5000 à 10.000 dollar (4500 à 9100 euro) per persoon’’, zegt hij. Het is nu dus zo’n tien keer meer. Dat verandert de levens van zijn personeel.

,,Deze mannen en vrouwen leven onderweg. Ze slapen overdag en werken de hele nacht. Het is vreselijk zwaar. Ze laten hun gezinnen en jonge kinderen wekenlang achter. Voor Taylors tour waren ze 24 weken van huis.’’ Dat huis is meestal geen koopwoning, stelt de eigenaar. ,,Met een bedrag als dit kun je een aanbetaling doen voor een eigen huis’’, zegt hij tegen Rolling Stone. Of je kind laten studeren.

‘Irrelevant hoe rijk ze is’

Het truckpersoneel voelt zich dankzij Taylor onderdeel van de ‘familie’. Scherkenbach vindt het tekenend dat ze bij haar eerdere Netflix-concertfilm de namen van de chauffeurs opnam in de aftiteling. ,,Dat laat iemands karakter zien.’’

Er zijn veel rijke mensen die ervoor kiezen geen stuiver te delen Michael Scherkenbach

Hij vindt het dan ook vervelend als mensen kritisch zijn op de bonussen. ,,Als ze haar gift vergelijken met haar vermogen’’, zegt hij. Taylor is 671 miljoen euro waard volgens Forbes en wordt dankzij deze tour nog veel rijker, dus die 50 miljoen euro voelt ze niet zo. ,,Dat is niet relevant. Er zijn veel rijke mensen die ervoor kiezen geen stuiver te delen. We werken met allerlei vermogende mensen, dit is niet normaal.’’

Ook andere crewleden hebben een bonus gehad, onder wie catering- en lichtpersoneel. Taylor Swift brengt haar gelauwerde Eras Tour volgend jaar ook naar Nederland. Op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2024 staat de zangeres in de Johan Cruijff ArenA.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: