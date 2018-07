Te sterk engagement doet Pauperparadijs de das om

Voor de liefheb­bers: Dr. Pimple Popper komt op Nederland­se televisie

15:10 De Amerikaanse dermatologe Sandra Lee (47), alias Dr. Pimple Popper, trekt op YouTube al jaren een miljoenenpubliek met best onsmakelijke filmpjes waarin te zien is hoe ze op vakkundige wijze puisten uitknijpt en met pus of talg gevulde abcessen verwijdert. Vanwege het aanhoudende succes heeft Lee een zesdelige tv-versie van haar programma gemaakt. En die is vanaf 16 augustus ook, bij TLC, in Nederland te zien.