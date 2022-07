Ted en Denise op avontuur in B&B Vol Liefde: ‘Er zal toch wel íemand op deze wereld rondlopen?’

De liefde is al ingewikkeld genoeg, maar je zoektocht naar een man op nationale televisie delen is een ander verhaal. De 30-jarige Denise en de 68-jarige Ted deinzen er echter niet voor terug en grijpen het avontuur in B&B Vol Liefde met beide handen aan. ,,Er zal toch wel íemand op deze wereld rondlopen?”