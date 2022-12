Teelbalkanker geconstateerd bij Donny Roelvink: ‘Ik sta hier met positieve gedachten in’

Donny Roelvink is onder het mes gegaan vanwege teelbalkanker. Dat meldt de mediapersoonlijkheid vandaag op Instagram. Hij is direct geopereerd en ligt nu in het ziekenhuis om te herstellen.

Gisteren kwam het slechte nieuws voor Roelvink. ‘Een dag die vol stond in het teken van positiviteit. De kerstboom optuigen, een leuke avond tegemoet met optredens van mijn vader en om de 5 minuten overspoeld worden met honderden mooie berichten over aflevering 7 van Special Forces’, begint hij, bij een foto van hem in een ziekenhuisbed. ‘En dan hoor je opeens dat je teelbalkanker hebt…’

Binnen 24 uur na het nieuws is een behandelingsplan voor Roelvink opgesteld. Na het horen van een positieve CT scan uitslag (‘waar gelukkig geen verdere uitzaaiingen waren te zien’) is hij gelijk onder het mes gegaan. De operatie is volgens Roelvink goed verlopen. ‘En het enige wat we nu nog moeten afwachten is de test van de tumor of er eventueel nabehandelingen zullen komen, maar ook hier sta ik met een positieve gedachten in.’

Roelvink houdt het voor nu even bij dit bericht, maar zal in de toekomst meer toelichting geven. Maar, schrijft hij, ‘Zoals ik al eens in een eerder bericht heb laten weten: It’s about how hard you can get hit, and keep moving forward.’

Zaadbalkanker komt weinig voor. Jonge mannen tussen de 18 en 35 jaar hebben de grootste kans op deze vorm van kanker. De vooruitzichten zijn meestal goed. Met de ludieke actie ‘Het Ballenalarm’ vraagt de Stichting Zaadbalkanker om extra aandacht voor zaadbalkanker. Het idee is dat mannen op maandag om 12.00 uur - als de maandelijkse alarmsirenes loeien - hun teelballen checken, en dit elke maand opnieuw.

Strijd

Dave Roelvink is in ieder geval trots op zijn broer. ‘Niet in woorden uit te drukken wat een bewondering ik voor jou heb , wat ben en blijf je sterk pik. Vol kracht , moed en positiviteit,’ schrijft hij op Instagram. ‘Ook deze strijd ga jij winnen dat weet ik zeker. Ik hou van je’

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Roelvink in het ziekenhuis ligt. In juni draaide hij een fitnessvideo met vrienden en werd daarbij overreden door een Hummer. Hij belandde in het ziekenhuis met vijf gebroken ribben en een klaplong. Hij moest wekenlang herstellen.

