Tekenaars originele The Lion King over remake: ‘Moest dit nu echt?’

Zo ging het Amerikaanse Huffington Post te rade bij David Stephan, een van de 13 tekenaars van de originele The Lion King en onder meer verantwoordelijk voor de openingsscène en de hyena’s. Hij vertelde: ,,Als je een poll zou houden bij de crew van de originele Lion King, zouden de meesten zeggen: ‘Waarom? Moest je dit nu echt doen?’ Het doet een beetje pijn.’’ De tekenaar vervolgde: ,,Het is een beetje triestig dat de aandeelhouder nu mee in de kamer zit en bepaalt welke films er gemaakt zullen worden. Disney heeft zijn masker afgetrokken en is er heel open over: ‘Ja, we willen gewoon geld verdienen.’ Dat is heel teleurstellend als artiest, komende van een studio die gebaseerd is op originaliteit en kunst.’’