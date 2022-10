Televizier-Ring-winnaars Van der Laan en Woe ook in theatervoorstelling heerlijk verwarrend en vilein

Het opkomstapplaus voor Jeroen Woe - het levensverhaal van hem en zijn voorouders staat centraal in de nieuwe voorstelling van hem en Niels van der Laan en hij verschijnt als eerste op het toneel - is langduriger en krachtiger dan normaal. Het zal alles te maken hebben met het winnen van de Gouden Televizier-Ring voor hun alom gewaardeerde televisieprogramma Even tot Hier.



Met geen woord reppen de twee over het binnenhalen van die prestigieuze prijs. Terwijl ze juist zo geroemd worden voor het verwerken van ook de kakelverse actualiteit in Even tot hier.



Jammer, want er zijn legio mogelijkheden in NG om de gouden ring heel even te laten flonkeren: dit boeiende programma draait juist om erkenning, of het gebrek daaraan, met name bij Jeroen Woe. Het begin van de voorstelling is fenomenaal; het waargebeurde verhaal rond Woe’s gooi naar de Wim Sonneveld-prijs in 1999. De jury fikt hem ongenadig hard af, tot zijn geblakerde schoenveters aan toe.