Temptation Island-verleidster Pommeline start met OnlyFans: ‘Ik wil superveel geld verdienen’

Pommeline droomde naar eigen zeggen al enkele jaren van een OnlyFans-account, maar aarzelde om de stap te zetten. Een negatieve ervaring uit het verleden speelt daar en rol in. ,,Toen ik twintig was, had ik net mijn borsten laten doen”, vertelt Pommeline in de ‘behind the scenes’-video die Clint TV draaide. ,,Ik was fier op mijn lichaam, en stuurde een naaktfoto naar een jongen. Die heeft daar misbruik van gemaakt, en die foto doorgestuurd. Toen ik meedeed aan ‘Temptation Island’, is dat beeld heel België en Nederland rondgegaan. Ik was daar toen ontzettend van aangedaan. Ik sliep niet meer, en huilde iedere nacht... Maar de tijden zijn veranderd: de maatschappij heeft naakt genormaliseerd, en iedereen doet nu aan OnlyFans.”