Tenacious D in Rotterdam: wat weet jij van de band?

Jan Smit reageert vertwij­feld op kritiek over ‘te veel tijd voor fans’: ‘Wanneer doe je het nou wél goed?’

Meestal is het verwijt aan artiesten dat ze te snel doorlopen als fans nog even een foto of een handtekening willen, maar Jan Smit kreeg na een optreden in België een paar wel heel opmerkelijke reacties. Een paar fans vonden namelijk dat hij juist té veel tijd daarvoor nam. Dat deelt de zanger maandag op Instagram.