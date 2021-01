‘Terror Theo’ over vrijwillig vertrek uit Big Brother: Ik moest te veel toneelspelen

Big Brother-deelnemer Theo was van begin af aan duidelijk aanwezig in het huis, waar 115 camera’s 24 uur per dag registreren wat daar gebeurt. Zozeer zelfs, dat hij eerder deze week een waarschuwing van de programmaleiding kreeg voor te fanatiek gedrag en de daarbij behorende scheldkanonades. Ook gaf hij afgelopen week een uit de hand gelopen lapdance aan medebewoner Els. Dit was niet te zien op televisie.

De waarschuwing viel Theo zwaar, hij besloot voortijdig terug naar huis te keren. ,,Ik zat niet lekker in mijn vel en dan moet je stoppen”, aldus Theo vanavond in de liveshow op RTL 5 na zijn vertrek. Ook gaf hij aan zijn vrienden en familie te missen en zich te veel te vervelen. Het spel en het prijzengeld wogen daar niet langer tegenop. ,,Ik ben iemand die overdag alleen maar bezig is, 23 uur stilzitten en alleen maar praten met elkaar, dat niks doen, dat vreet aan me”, aldus Theo. ,,Daar word ik doodongelukkig van.”

Theo is opgelucht dat hij de stap heeft gezet. Wel benadrukt hij de afgelopen twee weken een mooie ervaring te hebben gevonden. ,,Alleen, zoals Terror Jaap dat deed (in realityserie De Gouden Kooi, red), hij kon dat prima; die tactiek, dat spel spelen. Ik dacht: als ik dat doe, kom ik een heel eind. Maar ik ben ook een mens, het ging tegen me werken. Na twee weken dacht ik: ik moet te veel toneelspelen en na die waarschuwingen ging de knop om.”

Zijn vrienden en familie zijn blij dat ze ‘de oude Theo’ weer terug gaan zien. ,,Ik heb vandaag mijn telefoon teruggekregen en zag de berichten: ‘Je bent een held, maar we zijn blij dat je eruit bent want zo kennen we je niet’.’’ Dat beaamt Theo nu zelf ook. ,,Dat vloeken en tieren en zo, dat ben ik niet. Ik wilde winnen. Maar het brak me uiteindelijk op.”

Elke week moet er een bewoner worden weggestemd. Deze keer waren daarvoor Els en René genomineerd. René was aanvankelijk degene die het huis moest verlaten, maar de programmaleiding besloot toch anders. Nu Theo al vrijwillig was opgestapt, mocht René voor nu dan blijven. Daar staat tegenover dat hij wel opnieuw een van de genomineerden is voor de volgende week.

