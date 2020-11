Teruggekeerde Hans Klok mikt op tv-werk: ‘Jurylid bij Holland’s Got Talent zou kunnen’

Hans Klok blijft het komende jaar in Nederland. De illusionist denkt in zijn thuisland sneller aan de bak te komen nu zijn eigen show in Las Vegas door de coronacrisis niet opgevoerd kan worden.

,,Ik besloot terug te keren omdat ik hier nu eenmaal een grote naam heb. Ik heb hier, en ook in Duitsland, meer kans om sneller weer op te treden”, zei Hans in het praatprogramma Op1 op NPO 1. Hij grapte vervolgens dat hij min of meer een baan zoekt. De illusionist hoopt onder meer op wat tv-werk.

,,Ik heb mezelf wel een beetje in de etalage gezet. Ik zou ook jurylid kunnen zijn bij Holland’s Got Talent”, zo gaf hij als voorbeeld. ,,Ik weet natuurlijk alles van variété. Dat soort dingen zoek ik nu: een beetje tv-werk.” Volgens Hans zijn er ‘meerdere dingen gaande’.

Huis-magician

Hans benadrukte dat het nog altijd een voorlopige terugkeer is uit Amerika. Zijn investeerder Marcel Boekhoorn blijft hem steunen als hij weer terug wil. Het was de bedoeling dat hij tien jaar lang in Vegas zou blijven, waar hij zes shows per week zou geven in hotel Excalibur.

Voor Hans waren eerder dit jaar de druiven extra zuur omdat hij net publiciteit begon te krijgen op de Amerikaanse televisie. Zo was hij op 13 maart, twee dagen voor alle theaters dicht gingen, te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres. Dat beviel zo goed, dat hij direct kreeg te horen dat hij vaker terug mocht keren.

,,Het hele optreden duurde vijf minuten maar we kregen meteen een vrijbrief van: ‘als je nog een leuke act hebt...’ Ik wilde heel graag met Ellen zelf een act doen. Ik had al helemaal bedacht dat ik een soort huis-magician kon worden van Ellen DeGeneres.”

Klap

Hans kreeg begin deze maand een grote klap te verwerken. Hij moest afscheid nemen van zijn assistente Nathalie Hoop, die op slechts 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. ,,Ze was een van mijn grootste steunpilaren”, liet de illusionist optekenen door deze site. ,,We hoefden elkaar maar aan te kijken en wisten: jij gaat links, ik rechts. Ik heb tot het laatst gedacht: zij zal een van die miljoenen zijn die het wel redt. Tegen beter weten in. Dit is zo’n klap, zo oneerlijk. Ik ga haar zo enorm missen.”

Hans in de talkshow Ellen, op die dag gepresenteerd door Will & Grace-acteur Sean Hayes omdat Ellen op reis was voor haar Ellen DeGeneres Wildlife Fund:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.