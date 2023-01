Terugkeer Johnny de Mol levert HLF8 helft meer kijkers op

met videoDe SBS6-talkshow HLF8 heeft gisteravond 516.000 kijkers getrokken. Dat is flink meer in vergelijking met de rest van de week, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De reden is hoogstwaarschijnlijk de terugkeer van Johnny de Mol als presentator.

Donderdag keken met 273.000 kijkers nog bijna de helft minder mensen. Ook op maandag (307.000), dinsdag (315.000) en woensdag (276.000) scoorde HLF8 niet zo goed als gisteren. Met 516.000 kijkers legde HLF8 het nog wel af tegen andere programma’s in de vooravond. RTL Boulevard (RTL 4), Binnenstebuiten (NPO 2) en Khalid & Sophie (NPO 1) trokken meer kijkers: respectievelijk 872.000, 733.000 en 726.000.

De terugkeer van De Mol bij HLF8 was een verrassing. In oktober meldde hij nog dat hij definitief afscheid had genomen. De komende tijd zal hij de show afwisselend presenteren met Hélène Hendriks en Sam Hagens.

Winfried Baijens is na het journaal de winnaar van de vrijdagavond. Zijn documentaireserie Het water komt blijkt wederom een absolute kijkcijfertopper. Het water komt is al weken een fenomeen. De reeks over de watersnoodramp van 1953 blijkt meer in trek dan grote amusementsprogramma’s op primetime. Door de onverwachte populariteit van Het water komt weet NPO 2 als enige zender op primetime boven het miljoen te komen. 1.16 miljoen belangstellenden zagen in de derde aflevering hoe Zeeland worstelde met de beladen erfenis van de watersnoodramp.

