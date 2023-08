Terugkeer We zijn er bijna! trekt 1,2 miljoen kijkers: ‘Wat zit er toch in die tas van Renée?’

De start van het twaalfde seizoen van We zijn er bijna! is televisiekijkend Nederland goed bevallen. Naar het Omroep Max-programma keken dinsdagavond 1,2 miljoen kijkers. Daarmee wint het van kijkcijferhits als Vandaag Inside en B&B vol liefde. Kennisquiz De slimste mens was de grote winnaar, daar stemden 1.816.000 mensen op af.

In dit seizoen van We zijn er bijna! reizen Nederlandse kampeerders met hun caravan of camper in groepsverband richting Corsica en Sardinië. Presentatrice Martine van Os reist met de achttien echtparen, twee buurvrouwen en één alleen reizende man mee. De start van het vorige seizoen trok ruim een miljoen kijkers.

Op sociale media zorgde de aflevering voor de nodige hilariteit. Zo bleef de loodzware tas van deelnemer Renée niet onopgemerkt bij kijkers, die zich afvroegen wat er eigenlijk allemaal in zat. ‘Een 28-delig opklapbed met pocketveren matras of wat?’

We zijn er bijna! wordt sinds 2011 uitgezonden en trekt gemiddeld een miljoen kijkers. Zelfs in de herhaling weet het programma te scoren, zo werd vorige maand duidelijk. In het eerste seizoen gingen de kampeerders eveneens naar Corsica en Sardinië.

Van Os liet in maart aan deze site weten dat ze We zijn er bijna! graag presenteert. ,,Ik vind het nog steeds te leuk om ervoor te bedanken. Maar ja, het is wel ook een hap uit mijn privéleven. Wouter is 12 jaar ouder dan ik en als wij nog een keer in die tijd van het jaar samen op stap willen, moeten we daar niet te lang meer mee wachten. Nou ja, zie daar maar eens uit te komen.’’

Kijkcijfers

Vandaag Inside moest dinsdag ten opzichte van een dag eerder wat kijkers inleveren. Waar het SBS-praatprogramma maandag nog ruim 1,1 miljoen kijkers scoorde, waren dat er een dag later nog zo’n 842.000.

Het best bekeken programma van de avond was De Slimste Mens op NPO 1 (1,8 miljoen), gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,6 miljoen). Voor RTL was B&B vol liefde op RTL 4 het best bekeken programma van de dag. Daar keken zo’n 869.000 mensen naar.

