Thaise grotjongens krijgen ieder 21 jaarsalarissen voor Netflix-miniserie

Streamingdienst Netflix en de Thaise overheid hebben na maanden onderhandelen overeenstemming bereikt over de vergoeding die twaalf uit een ondergelopen grot geredde voetballertjes en hun coach krijgen voor hun medewerking aan een miniserie. De grotjongens en de trainer krijgen ieder een bedrag van omgerekend 85.000 euro. Dat is voor een doorsnee Thai, die in een gunstig geval 340 euro per maand verdient, 21 jaarsalarissen.

Het Thaise ministerie van Cultuur heeft laten weten dat organisaties die betrokken waren bij de spectaculaire reddingsactie ook geld krijgen. Om welke bedragen het gaat, is niet bekendgemaakt. De serie wordt geregisseerd door Jon Chu die in 2018 de Amerikaanse romantische komedie Crazy Rich Asians maakte. Hij gaat voor Netflix samenwerken met de Thaise regisseur Nattawut Poonpiraya. De twee hebben nog niet besloten welk genre de reeks wordt: een documentaire of een dramaserie met acteurs. De streamingdienst werkt samen met productiemaatschappij SK Global Entertainment: een bedrijf dat ook betrokken was bij de filmhit Crazy Rich Asians.

De twaalf voetballertjes en hun coach hebben inmiddels een contract ondertekend waarin staat dat ze de komende tijd niet met andere media mogen praten. Doen ze dat wel, dan krijgen ze minder dan de 85.000 euro. De jongens hoeven echter niet de rest van hun leven te blijven zwijgen. Volgens het ministerie en Netflix gaat het allen om de periode waarin de serie wordt gemaakt. Wanneer de serie te zien zal zijn is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de voetballertjes het geld niet alleen krijgen. Ze moeten het delen met hun families.

Regenbui

De groep werd vorig jaar zomer tijdens een excursie in het grottenstelsel in het noorden van Thailand verrast door een enorme regenbui. Daardoor steeg het waterpeil en konden ze niet meer wegkomen. Al tijdens hun verblijf in de grot werd de Thaise overheid benaderd door grote filmmaatschappijen als Universal en Warner Bros. Waarom gekozen is voor een samenwerking met Netflix en de coproducent is niet bekendgemaakt.

De beoogde serie is overigens niet de eerste reeks over de voetballertjes. Amper twee weken nadat ze werden bevrijd, kwam Discovery al met een documentaire van bijna een uur. Daarin stond vooral de reddingsactie centraal die de wereld wekenlang in spanning hield. De slachtoffers kwamen echter amper aan het woord.





Verslaggever Eefje Oomen blikt in onderstaande video terug op de gebeurtenis...

Gevaarlijk

De reddingsoperatie wordt door experts nog steeds ‘ondenkbaar gevaarlijk’ genoemd. Niet alleen omdat het vermiste team kilometers diep onder de grond zat en ver van de uitgang. Ook omdat ze een groot deel van de terugtocht onder water moesten afleggen door smalle ondergelopen gangen waar een volwassen persoon amper doorheen kan. Nog een complicerende factor: geen van de voetballertjes kon goed zwemmen.

De internationale reddingsploeg die de jongens uit de grot moest halen, kwam al snel voor grote dilemma’s te staan. Wachten tot het water gedaald zou zijn, zou het verblijf van het voetbalteam met enkele dramatische maanden verlengen, wat ongetwijfeld grote lichamelijke en psychische gevolgen zou hebben. Onder meer doordat op deze diepte minder zuurstof beschikbaar is en de luchtkwaliteit verre van gezond is voor de lange termijn.



Maar ze zelfstandig door de nauwe rotsen laten zwemmen, was helemáal een riskante onderneming. Zelfs voor geoefende duikers is dit namelijk niet zonder gevaren. Jaarlijks gebeuren er zo’n 370 serieuze ongelukken met duikers die in grotten duiken waar het zicht en de bewegingsruimte zeer beperkt zijn.