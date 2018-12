The Addams Family is als een opengeklapt, veelkleurig stripboek

Bennie Jolink weer met Normaal podium op

11:42 Bijna 4,5 jaar na het afscheidsconcert in GelreDome keert Normaal terug op de planken. De Achterhoekse dialectband rond voorman Bennie Jolink speelt onder de naam ‘Olderwets Høken’ een eenmalig optreden op Hemelvaartsdag in Lochem, waar het in 1975 begon voor de band.