The Alienist: Jagen op een sadistische seriemoordenaar

NetflixserieDakota Fanning (Brimstone) en Daniel Brühl (Goodbye Lenin!) spelen de hoofdrollen in de Netflix-serie The Alienist. De thrillerreeks die zich afspeelt in 1896 volgt de jacht in New York op een sadistische seriemoordenaar die het op jonge jongens heeft voorzien.

Tv-series over seriemoordenaars zijn er in overvloed. Denk maar aan Dexter en Hannibal. Maar The Alienist, sinds kort te zien op Netflix, wijkt toch behoorlijk af van vergelijkbare series. De makers, onder wie de Vlaamse regisseur Jakob Verbruggen (Black Mirror, House of Cards), hebben meer ambities dan het tonen van een jacht op een seriemoordenaar. Zo proberen zij een zo historisch correct mogelijk beeld te geven van New York in 1896.

Kosten noch moeite zijn gespaard om een zo realistisch beeld te geven van de maatschappij in dit tijdsgewricht waar de tegenstellingen tussen arm en rijk bepalen wiens leven wel of niet gevaar loopt. Wie in de achterbuurten woont is een potentieel slachtoffer van de moordenaar, een soort Amerikaanse Jack the Ripper.

De titelrol van The Alienist, een serie die gebaseerd is op het boek van Caleb Carr, wordt gespeeld door Daniel Brühl. Hij speelt de psychiater Laszlo Kreizler, wiens beroepsgroep rond 1896 wordt omschreven als Alienisten. De naam verwijst naar het onbegrip dat de patiënten van Kreizler oproepen. Zij worden als vreemde, bijna buitenaardse wezens beschouwd.

Kreizler is een pionier op zijn gebied en heeft een voorkeur voor het onderzoek naar het misdadige brein. Vandaar dat hij betrokken raakt bij het onderzoek naar de seriemoordenaar die het in New York op tienerjongens heeft voorzien. Een belangrijk element in de reeks is het vrouwelijke hoofdpersonage, gespeeld door Dakota Fanning. Zij speelt een de secretaresse van de hoofdcommissaris (Theodore Roosevelt, de latere president van Amerika. ,,Mijn personage heeft grote ambities’’, zegt Fanning over haar rol. ,,Zij wil de eerste vrouwelijke detective van New York worden, maar wordt door haar mannelijke collega’s tegengewerkt. Dankzij Kreizler krijgt zij de kans om zich met het onderzoek te bemoeien.’’

Schuinsmarcheerder

Het derde lid in het onderzoeksteam is een tekenaar, gespeeld door Luke Evans, die de lijken van de slachtoffers in beeld brengt. Hij is een schuinsmarcheerder die steeds meer last krijgt van de gruwelijke taferelen die hij in het kader van het onderzoek moet vastleggen.

The Alienist deinst niet terug in het tonen van de gewelddadigheden. Fanning, die in de film Brimstone van Martin Koolhoven ook met heftige scènes te maken kreeg, vindt de keuze van de makers wel terecht. ,,De serie toont het gewelddadige karakter van New York in die tijd. Het was een genadeloze maatschappij. De stad was een mengelmoes van allerlei rassen, rangen en nationaliteiten. De maatschappij zat vol met vooroordelen, waarvan vooral de armlastige inwoners het slachtoffer werden. Als je een accurate serie wil maken, moet je die excessen wel tonen.’’

Voor Fanning betekende haar rol dat zij als secretaresse ook op een ouderwetse typemachine moest kunnen werken. ,,Ik kon helemaal niet typen voordat ik aan de serie begon. Dat heb ik nu aardig onder de knie. Maar ik zal mij van deze rol vooral de vastberadenheid van mijn personage herinneren. Dat zij ondanks alle tegenwerking doorzette om haar doel te bereiken en daarbij haar goede humeur niet verloor bewonder ik enorm. Dat is de voornaamste reden waarom ik deze rol wilde spelen.’’