The Crown-actrice vond 'wraakjurk' Diana bijzonderste outfit

De zwarte japon van ontwerper Christina Stambolian droeg de prinses in 1994 tijdens een feestje van het tijdschrift Vanity Fair . Dat evenement viel op dezelfde dag als het moment dat de toenmalige prins Charles, met wie ze toen alleen officieel nog getrouwd was, in een televisie-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw is geweest. De jurk werd daarom omgedoopt tot ‘ revenge dress ’ (wraakjurk).

,,Het is een ongelooflijk krachtig en elegant moment in de geschiedenis van de mode. Die jurk is zo symbolisch voor zoveel dingen, omdat hij zo dapper en mooi is, maar ook zo gekleurd doordat we weten wat er in haar leven gebeurde”, zegt Debicki. ,,Dus de dualiteit daarvan is echt krachtig, denk ik, en we voelden echt dat we het goed moesten doen.”