The Passion definitief van de baan

The Passion zou zich dit jaar in Roermond afspelen, maar door de nieuwe maatregelen die gisteren door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, is het duidelijk geworden dat het evenement dat 9 april zou worden gehouden in Roermond op geen enkele manier doorgang kan vinden, aldus de gemeente.



Vorige week liet de organisatie al weten dat The Passion niet voor publiek toegankelijk zou zijn. Wel hoopten ze op korte termijn te kunnen zeggen wat voor vorm het paasspektakel dan zou krijgen. ,,Alle partijen voelen wel de urgentie om het verhaal van de verbinding van God met mensen en tussen mensen onderling juist in deze tijden van onzekerheid te laten horen”, stelden de partijen in een gezamenlijke verklaring.



De cast van The Passion werd vorige maand bekendgemaakt. Onder meer zanger Tim Akkerman, zangeres Trijntje Oosterhuis en acteur Soy Kroon zouden te zien zijn in het stuk.