The Prodigy en Ronnie Flex op Lowlands

Koning Wil­lem-Alexan­der vliegt team Nikkie Plessen naar Grieken­land

12:02 Terwijl koningin Máxima gisteren een drukke werkdag in Nederland op het programma had staan, maakte koning Willem-Alexander een trip naar Griekenland. Niet zomaar een reisje, hij was de piloot van een aantal medewerkers van het team van Nikkie Plessen.