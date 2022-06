The Real Housewives krijgt Amsterdamse editie op Videoland

Peperdure wagens, luxe spullen, extravagante reisjes, enorme huizen en veel drama zijn de ingrediënten voor de The Real Housewives-realityseries. Maar maken geld, glitter en glamour en alle andere luxe uitstapjes daadwerkelijk gelukkig?



Op die vraag gaan zeven succesvolle vrouwen antwoord geven in The Real Housewives of Amsterdam. Cherry-Ann Person, Djamila Celina, Hella Huizinga, Kimmylien Nguyen, Maria Tailor, Sheila Bergeik en Susanna Klibansky schitteren in de serie, die dit najaar op Videoland wordt verwacht. Een exacte datum is vooralsnog niet bekend.